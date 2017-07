O tema de ‘Super Mario’ de trás para frente – melhor que o original?

O tema de ‘Super Mario Bros.’ é um dos mais reconhecidos do mundo dos games. E tocando a música de trás para frente, será que ela ainda é tao facilmente reconhecida? Para o Sploid, nao apenas a resposta para essa pergunta é afirmativa como a música fica ainda melhor. :-) A ideia foi do YouTuber Stemage, que criou um álbum com 4 temas memoráveis dos games tocados de trás para frente – além de ‘Super Mario Bros.’, as músicas de ‘Ghosts n’Goblins’, ‘Punch Out!’ e ‘Tetris’; ouça aqui.

