“O trabalho é feito na agência. E quem está na praia?” – CEO da Publicis sobre Cannes

Em entrevista à Adweek, Arthur Sadoun, CEO do Publicis Groupe, respondeu às críticas sobre a decisao do grupo de nao participar de qualquer festival ou premiaçao no ano que vem. “É uma decisao difícil de ser tomada, claramente. Mas nós acreditamos que se estamos realmente comprometidos com a criatividade, como de fato estamos, é hora de reinventar a ferramenta que vai celebrar e promover a criatividade amanhã. É isso que estamos fazendo”, diz Sadoun. Sobre o anúncio ter sido feito justamente na semana do Festival de Cannes, o executivo diz que o encontro anual do grupo acontece sempre na mesma data – e que, portanto, nao foi algo proposital. Arthur diz que vê esse ano “como uma pausa para dizer, OK gente, como nos certificamos de que, daqui a 10 anos, ainda vamos estar aqui? Como garantimos que a geraçao jovem que fará o sucesso do nosso grupo vai querer trabalhar com a gente e de fato ter a impressao de que há futuro na nossa indústria?” Sem desmerecer a importância das premiaçoes para a indústria publicitária, o CEO lembra que já foi Agência do Ano por 4 anos seguidos – “Cannes é muito importante para mim como premiaçao. É isso que eu disse para o meu pessoal. Eu disse: ‘Se vocês acham que eu gosto de ter que fazer esse tipo de coisa, vocês estao errados. Estou fazendo isso porque eu acho que em determinado ponto é importante repensar o foco no que é essencial, e o essencial é entregar grandes trabalhos para o ano seguinte’. (…) Quando eu vejo o que está acontecendo no mercado, quando eu vejo o tempo que nossos clientes estao gastando com plataformas ao invés de estar no Palais olhando os trabalhos… A propósito, você sabe onde o trabalho é feito? É feito no chao de fábrica. E quem está na praia? Nao é Cannes que importa. Cannes é um reflexo da nossa indústria.” Sadoun diz ainda que a relevância de festivais como o Cannes Lions nao está na fama que eventualmente trazem, mas na possibilidade de medir a qualidade do trabalho em comparaçao com a concorrência – “E nisso eu realmente quero continuar investindo. Eu quero ter certeza que nosso trabalho é mensurado. Mas eu nao quero que o prêmio seja a razao pela qual meu trabalho é conhecido. Acredito que grandes trabalhos sao trabalhos que chegam em Cannes já sendo famosos. Se você precisa esperar Cannes para ser famoso, você tem um problema.” Leia a entrevista na íntegra, em inglês, aqui. | Foto: Getty Images

