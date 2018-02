O tuite de Kylie Jenner que fez o Snapchat perder USD 1,3 bilhao em valor de mercado

Nessa 5ª feira, dia 22, as açoes da Snap – proprietária do Snapchat – caíram 7,2%, o equivalente a USD 1,3 bilhao em valor de mercado. O motivo? Um tuite de Kylie Jenner, celebridade do clã Kardashian-Jenner, irmã de Kendall Jenner e Kim Kardashian. No tuite, publicado nessa 4ª feira, Kylie disse – “Entaooo, mais alguém também nao abre mais o Snapchat? Ou sou só eu… ugh isso é tao triste.” Segundo o Ad Age, muitos de seus 24,5 milhoes de seguidores responderam afirmativamente à pergunta. O redesign do app está sendo apontado como uma das causas do descontentamento dos usuários. A propósito, alguns minutos depois do tuite original, Kylie tuitou – “Mas ainda te amo, Snap… meu 1º amor”. A essa altura, no entanto, o estrago já estava feito. ;-)

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me… ugh this is so sad. — Kylie Jenner (@KylieJenner) 21 de fevereiro de 2018

still love you tho snap … my first love — Kylie Jenner (@KylieJenner) 21 de fevereiro de 2018

