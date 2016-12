O tuite de Trump que fez a Vanity Fair bater recorde de assinaturas em 1 só dia

Sem querer, o presidente eleito dos EUA Donald Trump deu à Vanity Fair, revista da Condé Nast, seu melhor dia de assinaturas de todos os tempos, e tudo por causa de um tuite. Quem conta é a Adweek – diz que a jornalista Tina Nguyen publicou, na revista, um review negativo do restaurante ‘Trump Grill’, de propriedade de Donald Trump. O futuro presidente nao ficou nada feliz e recorreu, como sempre, ao Twitter para reclamar. “Alguém já viu os números desastrosos da Vanity Fair? Caindo, problemao, morreu! Graydon Carter, sem talento algum, vai sair!”, declarou Trump, referindo-se à publicaçao e a seu editor. Mas, como os fatos mais uma vez comprovam, Trump costuma vociferar sem qualquer conhecimento de causa. Ainda em outubro, a Vanity Fair teve mais de 14 milhoes de visitantes únicos, um crescimento de 16% mês a mês e de 26,5% em relaçao a outubro do ano passado. Além disso, a receita digital subiu 74% se comparada a 2015. Pra completar, o tuite negativo de Trump só fez bem à Vanity Fair. Segundo a publicaçao, depois da crítica do presidente eleito, a revista bateu recorde de assinaturas em 1 só dia, considerando todas as publicaçoes da Condé Nast – foram 100 vezes mais assinaturas do que o normal. Cerca de 330 mil usuários únicos ainda leram outras histórias relacionadas a Trump no site da VF, que tem um banner avisando – “A revista que Trump nao quer que você leia.” ;-)

Has anyone looked at the really poor numbers of @VanityFair Magazine. Way down, big trouble, dead! Graydon Carter, no talent, will be out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de dezembro de 2016

