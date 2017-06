O VW Fusca como você nunca viu – uma homenagem visualmente estonteante

Criaçao do artista e designer Chris Labrooy, ‘Cut & Shut’ é uma homenagem a alguns ícones da Volkswagen – em especial ao clássico Fusca, visto aqui de um jeito completamente novo, divertido, quase psicodélico. :-) Via The Curious Brain.

