Obcecados – dupla de criaçao produz vídeos estranhos para conseguir estágio

Ah, o que estudantes de publicidade nao fazem para conseguir uma vaga na agência dos sonhos? Ben Brown e Jackie Moran, da Miami Ad School de Nova Iorque, decidiram dar uma de “stalkers”. Ambos querem um estágio na Droga5, e descobriram que a responsável pela seleçao dos estagiários é a coordenadora criativa Chloe Harlig. O que eles fizeram entao? Reviraram o feed de Chloe no Twitter para descobrir do que ela gosta e produziram alguns vídeos com referências a esses interesses – como o ar fresco de Oregon, batatas e Beyoncé. Ben admite que a abordagem pode parecer um pouco assustadora, e talvez de fato tenha sido. Chloe, que tinha seu perfil do Twitter aberto ao público, agora tem seus tuites protegidos… Via AdFreak.

