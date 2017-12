Olha ele aí de novo – Oliviero Toscani volta à Benetton

Depois de uma saída polêmica há 17anos, o diretor de arte Oliviero Toscani está de volta à Benetton. Quem nao se lembra de seus anúncios, cartazes e outdoors que rodaram o mundo trazendo imagens que até hoje sao discutidas e comentadas? Na época em que foram veiculados, dizer apenas “gostei” ou “nao gostei do anúncio” era pouco. As fotos revelavam sempre situaçoes limite sobre as quais o consumidor era quase que obrigado a pensar e opinar. Quem nao se lembra do rapaz morrendo de AIDS, o beijo entre a freira e um padre ou da mulher branca, a negra e a bebê asiática enroladas no mesmo cobertor? Sao questoes das quais a marca Benetton se apropriou para mostrar uma realidade nada colorida como os seus produtos e que, apesar de tudo, o preconceito, o racismo e a violência continuam na moda… Na sua 1ª campanha apresentada nesta semana, um novo tema – o multiculturalismo – está presente na foto de crianças numa escola primária italiana. “Sao 28 estudantes de 13 países diferentes e 4 continentes”, diz o diretor de arte – “(…) eles estudaram juntos, foram educados juntos e vao moldar a sociedade futura”. Aguarda-se pelos próximos. Com MadreMedia.

