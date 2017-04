Onde está Carmen Sandiego? Netflix anuncia retorno do desenho

Se você foi criança nos anos 90, existem grandes chances de ter jogado o joguinho para DOS ou ao menos assistido ao desenho sobre Carmen Sandiego, a ladra internacional que sempre está um passo à frente dos detetives. Pois é, e agora ela está de volta: a Netflix anunciou que vai relançar a série de animaçao ‘Where in the World is Carmen Sandiego?‘, e o desenho deve chegar à plataforma em 2019. A nova Carmen Sandiego será dublada pela estrela da série ‘Jane The Virgin‘, Gina Rodriguez. O jovem ator Finn Wolfhard, o Mike de ‘Stranger Things‘, dublará o grande cúmplice de Carmen, batizado de Player. A nova série vai mostrar o passado de Carmen e o que levou a se tornar uma criminosa. Notícia da Consequence of Sound.

