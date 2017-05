Onde está Maddie? 10 anos depois, o mistério continua

Nos últimos dias, nas 1as páginas dos jornais – o português Correio da Manhã e o inglês Daily Mirror -, duas matérias que dá até arrepio só de olhar. Ambas sobre o mesmo tema – os 10 anos do misterioso desaparecimento de Madeleine McCann. A menina inglesa de 4 anos que, de férias com a família, sumiu levada do quarto do apartamento onde dormia com os seus 2 irmãos menores, enquanto ali perto seus pais jantavam com amigos. Ninguém sabe, ninguém viu e durante todo esse tempo já foram gastos mais de 14 milhoes de euros em pistas seguidas pela polícia portuguesa e a Scotland Yard. Campanhas, documentários sobre o assunto, erros humanos, acusaçoes, incompetência, desconfianças, processo e até um livro publicado por um dos investigadores do caso, já afastado, incriminando os pais da menina nesse caso até agora sem soluçao. Na pacata Praia da Luz, no Algarve, os que lá vivem, por diversos motivos – o turismo é um deles -, nao querem mais nem ouvir falar sobre o assunto. Agora mesmo na TV, enquanto jornalistas tentavam fazer o seu trabalho buscando vozes e imagens que pudessem dizer ou mostrar algum fato novo para o mundo, o nada a declarar dominava. No horizonte, as pedras, o mar azul quase verao, as gaivotas e o silêncio… 10 anos depois continua o mistério de um dos desaparecimentos mais midiáticos de todos os tempos.

