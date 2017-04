Onde está Wally? Bentley usa foto de 57,7 bilhoes de pixels em novo anúncio

Para promover seu Flying Spur W12 S, a Bentley capturou o que descreve como “a foto em paisagem mais detalhada do mundo”. Sao 57,7 gigapixels resultantes da junçao de 1.825 frames capturados do topo de um dos prédios mais altos de Dubai. Foram necessárias 48 horas para registrar a imagem e 18 horas para fazer o download. Para ver o Bentley, só com muito zoom – confira abaixo e explore a imagem original aqui. Saiu no DesignTAXI.

