‘Orange is the New Black’ divulga teaser e data de estreia da nova temporada

A Netflix realiza hoje, na cidade de Nova Iorque, um painel com algumas de suas principais atraçoes de 2017, como Orange is The New Black, The OA, Marvel – Punho de Ferro e 13 Reasons Why – o evento pode ser acompanhado ao vivo nesse link. No 1º painel do dia foi anunciada a data da estreia da temporada 5 de Orange Is the New Black: 09 de junho de 2017. A Netflix também divulgou um teaser da nova temporada, que você confere logo acima.

publicidade publicidade