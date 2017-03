Oreo com recheio cor-de-rosa vem com ‘efeito colateral’ indesejado ;-)

Virou piada nas redes sociais o novo sabor de Oreo – ‘Marshmallow Peeps’, doces que sao pedaços de marshmallow em formato de animais. Na bolacha recheada, o recheio tem o sabor de marshmallow e vem na coloraçao rosa pink. O que muitos consumidores nao demoraram para descobrir foi um efeito colateral um tanto quanto inesperado – a ingestao da bolacha faz a saliva e a língua ficarem cor-de-rosa. E mais do que isso – quem come várias bolachas de uma só vez tem também as fezes da mesma cor. Perceba, a propósito, que o marshmallow desenhado na embalagem é praticamente um aviso de que isso pode acontecer. :-) Dada a repercussao, a marca publicou um comunicado – avisou que o “fenômeno” se deve ao uso do corante FD&C Red Number 3 e explicou que os efeitos colaterais experimentados por seus consumidores sao consistentes com a utilizaçao desse ingrediente, liberado pela FDA (U.S. Food and Drug Administration). Via Adweek.

Guys. I ate a whole package of Peep Oreos today…and my poop is pink. — Zach Moree (@zach_moree) 1 de março de 2017

Ate 3 Peeps Oreos last night. My tongue is still hot pink and my spit looks like Pepto-Bismol — Chris M. (@BadMoodMorgado) 22 de fevereiro de 2017

