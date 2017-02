Oreo escala Neymar para demonstrar como mergulhar a bolacha recheada no leite

Shaquille O’Neal, Christina Aguilera e o brasileiro Neymar formam o trio de celebridades escolhido pela Oreo para sua nova campanha, que começa hoje. Cada um deles aparece em comercial de 15 segundos mostrando uma forma original de mergulhar a bolacha recheada em um copo de leite. A campanha também incentiva os consumidores a mostrarem como é o seu ‘ritual’ de mergulho do biscoito, usando a hashtag #oreodunksweepstakes para concorrer a prêmios. A veiculaçao começa nos Estados Unidos e deve atingir outros 50 mercados na 1ª metade deste ano, com variaçoes dependendo do país. The Martin Agency, 360i, Carat e Weber Shandwick estao trabalhando na campanha. Segundo o Ad Age, Oreo, que faz 105 anos em março, continua sendo a bolacha mais vendida tanto nos Estados Unidos como no mundo, com vendas na casa dos USD 2,9 bilhoes em 2015. Leia mais aqui.

