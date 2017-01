Os 10 mandamentos do freelancer – veja quais sao

O DesignTAXI fez essa listinha* dos 10 mandamentos do freelancer. Sao dicas básicas, mas que volta e meia a gente deixa pra trás no home office e tudo vira um caos. As ilustraçoes sao de Caisa Nilaseca, e quem curtir pode comprar aqui. | *Traduzido e adaptado pela equipe do Adoro Home Office.

O Adoro Home Office é parceiro de conteúdo do Blue Bus.

