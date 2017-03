Os 5 últimos empregos nos quais os robôs substituirao os humanos – será?

Muito se fala sobre as 1as profissoes que se tornarao obsoletas graças aos robôs, mas Shelly Palmer, CEO do Palmer Group, decidiu dar seu palpite sobre os últimos empregos que serao ‘tomados’ dos humanos pelas máquinas. Por ‘robôs’ entenda tecnologias como algoritmos de linguagem de máquina que foram treinados para realizar tarefas atualmente desempenhadas por humanos. Para Palmer, em algum nível, todo trabalho pode e será feito por uma máquina – nao é uma questao de ‘se’, é uma questao de ‘quando’. Ainda assim, há alguns trabalhos que serao excepcionalmente difíceis para a inteligência artificial realizar subjetivamente melhor do que os humanos por exigirem uma combinaçao única de intuiçao, raciocínio, empatia e emoçao. Em resumo – humanidade. Segundo Shelly, as últimas profissoes a serem tomadas pelos robôs serao – professor de pré-escola e escola primária; atleta profissional; político; juíz e profissional de saúde mental. A propósito, ele também sugere quais serao as 1as profissoes a serem tomadas pelos robôs – cargos de gerenciamento em nível intermediário; vendedores de commodities; jornalistas, autores e escritores de relatórios; contadores e médicos. Como se preparar para esse futuro? “Aprenda tudo que puder sobre como seu trabalho será e torne-se a melhor parceria homem-máquina possível. É a melhor forma de se preparar para o advento da inteligência artificial”, diz Palmer. Leia mais no Ad Age.

