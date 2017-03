Os brasileiros na lista ‘40 Under 40’ do Advertising Age – veja quem sao

Todos os anos o Advertising Age publica a ‘40 Under 40’, lista que traz nomes de 40 profissionais, abaixo dos 40 anos, que se destacam nas áreas de mídia, marketing, tecnologia e publicidade – “pessoas que pensam adiante, correm riscos e fazem chover”, como resume a publicaçao. Este ano a lista tem a presença ilustre de 2 brasileiros – Rafael Rizuto e Eduardo Marques, que desde 2015 sao diretores executivos de criaçao da 180 L.A.. Segundo a publicaçao, sob a liderança de Rizuto e Marques, a 180 L.A. foi uma das forças criativas mais inovadoras do ano passado. Eduardo, a propósito, completou 40 anos 9 dias antes da lista ser publicada, “entao abrimos uma rara exceçao”, diz o Ad Age. Entre os trabalhos recentes da dupla que a publicaçao destaca estao ‘Boost Your Voice’, para a Boost Mobile, ‘Dream Adventures’, para a Expedia, e ‘Unfairy Tales’, que garantiu o Grand Prix for Good para a UNICEF em Cannes no ano passado. Nesse link você confere uma pequena entrevista com os dois. No ano passado, Matheus Barros, CEO da Cubocc de Nova Iorque, e Paulo Fogaça, Managing Director da David Miami, foram os brasileiros na lista ’40 Under 40’.

publicidade publicidade