Os Clássicos da Política Brasileira – site reúne grampos da Polícia Federal

Em tempos em que até para a Netflix está difícil competir, uma dupla de criativos lançou uma coletânea com as principais ligaçoes telefônicas interceptadas pela Polícia Federal. O site do projeto, sem fins lucrativos, traz os áudios vazados com uma roupagem nova. ‘‘Os Clássicos da Política Brasileira é um projeto que nasceu da necessidade de encontrar todos os grampos da PF em uma única plataforma’’, defende Alex Villena. ‘‘Mesmo com todos os escândalos recentes ainda existem pessoas que nao fazem ideia do que está acontecendo no país. Apenas organizamos os áudios para as pessoas ouvirem e formarem suas opinioes’’, reforça Jean Guelre. Acesse aqui.

publicidade publicidade