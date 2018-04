Os GIFs e memes q resumem o depoimento de Zuckerberg no Senado norte-americano

A internet fez a festa com o depoimento de Mark Zuckerberg ao Senado norte-americano essa semana, quando o fundador do Facebook precisou explicar sobre o vazamento de dados de 87 milhoes de pessoas pela consultoria política Cambridge Analytica. Como nada nem ninguém escapa da piada, Zuckerberg em seu ~nao melhor momento da vida~ rendeu vários GIFs e memes – e alguns dos melhores vc confere aqui embaixo. Como resume o AdAge – “Mark Zuckerberg nao é humano. Ele provavelmente é um andróide. Ou talvez um réptil. Ah, e ele é baixinho. Além disso, ele sabe tudo sobre nós. E no final, ele vencerá.”

Oh the humanity..

