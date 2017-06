Os Mamíferos da Parmalat estao de volta à mídia, agora tbm com espécies brasileiras

Febre nos anos 90, os ‘Mamíferos’ da Parmalat estao de volta à mídia. Quem nao lembra das crianças vestidas de bichinho, que impulsionaram a distribuiçao de 17 milhoes de pelúcias na maior promoçao de troca de brindes no Brasil? Em nova fase, agora anunciando o retorno da Parmalat ao mercado, os mamíferos ganham representantes de espécies brasileiras como tamanduá, bicho-preguiça, tatu, jaguatirica e lobo-guará. A nova campanha – que conta com comercial, anúncios para a mídia impressa, açoes online e para as redes sociais – vem das maos de Ehr Ray, um dos criadores da campanha original. “Nao poderíamos abrir mao de um patrimônio como este, que está no coraçao de geraçoes de brasileiros”, diz Ray, hoje sócio e co-CEO da BETC. Uma das novidades da campanha é o ‘Mamificator’, app que transforma os usuários em um dos mamíferos à sua escolha. Leia matéria na íntegra sobre o retorno dos Mamíferos no Blog do Adonis.

A Parmalat voltou – e os mamíferos também! <3#parmalat #fãdeparmalat #todomundoéfã Posted by Mamíferos Parmalat on Sunday, May 10, 2015

