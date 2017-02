Os truques da publicidade para deixar os alimentos mais apetitosos – veja isso

Os alimentos sao muito mais apetitosos na publicidade do que na vida real, mas acredite – você nao iria querer experimentar nenhuma comida que tivesse passado pelas maos de uma produtora de comerciais. ;-) O motivo é simples e vc certamente já sabe – inúmeros truques sao utilizados para fazer a comida parecer deliciosa, muitos dos quais envolvendo elementos nao comestíveis. Desodorante ou spray de cabelo para deixar as frutas mais brilhantes, óleo de motor como cobertura de panquecas, graxa de sapatos para dar cor à carne do hambúrguer, xarope de glicose para comida chinesa, detergente líquido para criar mais espuma para o leite, o café ou a cerveja, creme de barbear no lugar do chantilly nas sobremesas, cola ao invés de leite na tigela de cereal – para impedir o cereal de afundar –, antiácido no refrigerante – para as bolhas ficarem visíveis por mais tempo –, cera derretida para simular molhos de diferentes cores e por aí vai. Veja abaixo na compilaçao do 9gag. Servido? :-)

