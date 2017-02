#Oscars | Twitter e IMDb transmitem ao vivo festa de cobertura do Oscar 2017

Para quem busca uma cobertura alternativa do Oscar este ano, o Twitter e o IMDb avisam que transmitirao, ao vivo, a ‘IMDb Live Viewing Party’, festa que acontece simultaneamente à premiaçao deste domingo, dia 26, a partir das 22:00 (horário de Brasília). A transmissao será apresentada por Dave Karger, do IMDb, e Rachel Smith, apresentadora do programa online ‘Style Code Live’ da Amazon, diretamente de Hollywood, Califórnia. Com quase 5 horas de duraçao, o evento começará às 22:00 do domingo e trará comentários dos apresentadores, celebridades convidadas e influenciadores da indústria. A cobertura editorial incluirá anúncios dos vencedores em tempo real, galerias de fotos e quizzes. Além disso, informaçoes e dados exclusivos da IMDb e entrevistas pré-produzidas com Justin Timberlake e Jeff Bridges também poderao ser conferidos durante a transmissao. A cobertura poderá ser acompanhada no perfil do IMDb no Twitter, no IMDb.com e no Twitch. Pode ser uma alternativa também para quem nao tem TV a cabo e nao encontrar um streaming de qualidade para assistir ao Oscar pela internet – já que a Globo vai deixar seus telespectadores na mao este ano.

