Outdoor da Mazda conta quantas pessoas olharam para o anúncio – veja isso

Instalado no centro comercial do Royal Bank Plaza, em Toronto, esse outdoor da Mazda toca um vídeo de 15 segundos que mostra o novo MX-5 RF por diferentes ângulos. Graças a sensores de movimento e software de reconhecimento facial, a peça detecta quando alguma pessoa vira a cabeça para olhar para o carro, e exibe a contagem na tela. O outdoor vai ficar no local durante 1 mês, e se continuar nesse ritmo, até lá pode “virar” 150 mil cabeças, diz a Adweek. ;-) A criaçao é da JWT.

