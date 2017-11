Outra ideia que salva vidas, a inveja da semana no último capítulo da Envy Chain

Chegamos ao último episódio da 2ª temporada da Envy Chain. Neste capítulo 75, uma das mais importantes marketers do mundo, Malena Cutuli, Global Head of Integrated Brand Communications & Capability da Shell, revela sua inveja criativa seguindo a linha de campanhas de “marcas em açao”, definiçao da própria Malena. Esta argentina que trabalha na Suíça vem realizando uma grande transformaçao na forma com que a Shell se comunica com seus stakeholders. #MakeTheFuture, plataforma lançada por Malena e sua equipe, invejada no capítulo anterior por Marco Vega da We Believers, vem implementando diferentes projetos sustentáveis no mundo todo, com algumas premissas básicas: que sejam reais e tenham continuidade. Quer saber qual foi a campanha invejada por Malena Cutuli? Aperta o play! ;-)

Envy Ranking 2017

Dentro de algumas semanas divulgaremos o II Envy Ranking, com os profissionais, empresas e trabalhos mais invejados do ano, e o Envy Ranking Geral, com a soma de pontos destas duas temporadas de tremendo sucesso da Envy Chain.

