Pai do Chris no cartao de débito – ideia perfeita para economizar

Se você já viu ‘Todo Mundo Odeia o Chris‘ (e para isso, basta ligar a TV na Record em quase qualquer horário…), conhece o personagem Julius, pai do menino Chris. Julius, interpretado pelo ator Terry Crews, é o pai mais pao-duro da TV, decorando o preço de todos os produtos até em centavos e recitando-os a todo momento em que alguém da sua família pensa em gastar dinheiro. Por isso, uma mulher norte-americana chamada Darrel Kennedy teve uma ideia para evitar suas compras desnecessárias – estampar o rosto de Julius em seu cartao de débito. Para conseguir o cartao, porém, seu banco exigia que Terry Crews lhe desse permissao – e nao é que foi só ela postar no Twitter que ele respondeu prontamente, concedendo a autorizaçao? As informaçoes sao do Notícias da TV.

