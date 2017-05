Palmas de Ouro para o 70° Festival de Cinema de Cannes – até 28 de maio

Cannes estende o tapete vermelho para os 70 anos do mais importante festival de cinema do mundo. Sao 10 dias de olho na tela e muitas câmeras de segurança na Riviera Francesa. A partir dessa 4ª feira, dia 17, até o dia 28 de maio, os grandes da Sétima Arte estarao reunidos para visionar, discutir, descobrir, admirar e premiar os melhores filmes de 29 países. A grande novidade é que duas séries de televisao também foram incluídas no programa oficial – 2 episódios da 3ª temporada de “Twin Peaks”, de David Lynch, sucesso de 1990, e a 2ª temporada de “Top of the Lake”, de Jane Campion. Cannes 2017 vai ver também 4 filmes portugueses, 1 longa-metragem e 3 curtas nas seçoes paralelas – Quinzena dos Realizadores e Semana da Crítica. O júri vai ser presidido por Pedro Almodóvar e a atriz Claudia Cardinale reina absoluta na foto do cartaz. | Foto: Lusa

