‘Pânico’ volta ao ar com sua maior reformulaçao até hoje – 9 devem ser demitidos

A informaçao é do Notícias da TV – diz que o humorístico ‘Pânico na Band’ volta ao ar neste domingo, dia 05, com a maior reformulaçao de sua história. “Quase metade do elenco, ou 9 artistas sem contar as panicats, deixará o programa neste ano. Evandro Santo, o Christian Pior, lidera a lista dos que nao estao confirmados na atraçao, seguido por Fábio Rabin, Lucas Salles, Amanda Ramalho, Mari Gonzalez (a Baianinha), Fernanda Lacerda (a Mendigata), Aline Riscado, Diego Becker e Marcelo Picon.” Segundo Daniel Castro, a lista nao é oficial, mas mesmo que alguns desses profissionais apareçam nas próximas ediçoes, seus contratos, assim que vencerem ao longo do ano, nao devem ser renovados. Quem permanece no humorístico, além de Emílio Surita, é Márvio Lúcio, o Carioca; Marcos Chiesa, o Bola; Rodrigo Scarpa, o Vesgo; Daniel Zuckermann, o Impostor; Daniel Peixoto, o Alfinete; Carlinhos Silva, o Mendigo: Guilherme Santana e Maurício Meirelles. O time das panicats também passará por mudanças. Leia na íntegra aqui.

