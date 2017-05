Papa Francisco faz sua 1ª visita a Portugal – terço gigante e ‘Espumante das Apariçoes’

Impossível nao prestar atençao no que está acontecendo hoje em Portugal – o Papa Francisco daqui a minutos estará desembarcando em Fátima, no centro do país, para participar da cerimônia que assinala o centenário do milagre de Fátima, onde irá canonizar 2 dos “3 pastorinhos” que em 1919 terao testemunhado o milagre das apariçoes de Nossa Senhora.

Todas as estaçoes da TV aberta estao desde cedo acompanhando ao vivo o que está acontecendo nos bastidores dessa 1ª visita do Papa Francisco ao país. O ponto facultativo foi decretado para o funcionalismo público e fortes medidas de segurança foram implementadas desde o início da semana, com controle policial nas fronteiras e até mesmo com o fechamento do espaço aéreo durante o período em que o “santo padre” estiver na regiao.

Até amanhã, dia 13, sao esperados mais de 1 milhao de fiéis, e 2 mil jornalistas de todo o mundo presentes já começaram a mostrar trabalho. Entrevistas, depoimentos, imagens do percurso do papa móvel (sim, já chegou!), mini reportagens com curiosidades locais, tudo é transmitido ao pormenor. Como num rezar de terço, basta apertar a tecla para mudar de canal e lá estao eles de novo – outras caras mas os mesmas temas de sempre.

O programa é vasto e, logo à chegada, o Papa Francisco será recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Também foram programadas uma visita ao Santuário, momentos de oraçao, saudaçao aos peregrinos, bençao das velas, missa e um encontro com o primeiro-ministro português António Costa.

Para ficar como lembrança dessa visita, entre outras manifestaçoes de apreço, a artista plástica Joana Vasconcelos criou um terço gigante que já está fazendo parte da paisagem do Santuário de Fátima – o terço chama-se ‘Suspensao’, é feito de contas brancas, tem 26 metros e vai ser iluminado pela 1ª vez quando o Papa Francisco entrar no recinto. Menos visível mas também importante, foi produzido na regiao da Bairrada o ‘Espumante das Apariçoes’ – a garrafa n°1 desse néctar dos deuses foi entregue por uma comitiva no Vaticano e espera-se que a essas horas o sumo pontífice já tenha tido a oportunidade de provar. O vinho faz parte de uma ediçao especial, limitada a 1917 garrafas, sem fins lucrativos. A embalagem possui um design especial com 3 pombas a simbolizarem a paz e a Santa Trindade. Na gargantilha, as rosas do coraçao de Maria. Ave! Em tempo – o Papa Francisco, “o 1º Papa que nao é da Europa, acaba de chegar”, avisa o repórter na TV. Ave de novo!

