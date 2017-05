Papa, futebol e música fazem a festa explodir em Portugal

É público e notório o que aconteceu neste final de semana em Portugal – o país no sul da Europa, com pouco mais de 10 milhoes de habitantes, teve muito o que comemorar. Durante a manhã de sábado, as homenagens e os cantos de despedida ao Papa Francisco em Fátima continuaram a fazer parte da trilha sonora da santa festa dos peregrinos e das notícias na TV. No final da tarde e início da noite, foi a vez da vitória do Benfica com a conquista do tetracampeonato nacional de futebol que balançou as comemoraçoes dos torcedores na praça do Marquês de Pombal, no centro de Lisboa – os benfiquistas “nao arredaram o pé” e, para alguns, chegaram mesmo a transformar a “festa encarnada num momento histórico”.

Mas o melhor, ou tao surpreendente quanto, ainda estava por vir nesta noite de lua cheia. Em Kiev, na Ucrânia, o cantor português Salvador Sobral ganhou o Festival Eurovisao da Cançao (quase um ‘cult festival’ europeu) com “Amar pelos Dois”, composta pela irmã e, pela 1ª vez, Portugal venceu os outros países concorrentes. A música, escolhida como favorita pelo júri e no televoto popular mereceu, entre outros elogios, um “Fez-se história em português hoje na Eurovisao”, que chegou pelo Twitter oficial do 1° ministro, Antonio Costa.

Hoje, domingo, volta o silêncio e a leitura das 1as páginas no vale a pena ver de novo das emoçoes e na paciência de ouvir os repetidos comentários dos mais próximos. Sao verdadeiras explosoes de alegria que continuam a acender as palavras do mais que merecido vencedor da noite – “A música é fogo de artifício”, disse ao agradecer a vitória. Será o título da sua próxima música? Sucesso, Salvador!

