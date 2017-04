Papa visita Fátima – credenciamento para jornalistas até o dia 30

Que o papa Francisco é pop ninguém tem a menor dúvida… Para comprovar o seu sucesso entre os católicos e nao só, nas 3 primeiras semanas de credenciamento para a visita que irá fazer a Fátima nos dias 12 e 13 de maio próximo, já existem 558 pedidos de jornalistas para a cobertura do que estao a chamar de ‘Centenário das Apariçoes na Cova da Iria’ – segundo dados oficiais, publicados no site www.papa2017.fatima.pt/, 472 sao de Portugal e 86 estrangeiros. Além desses profissionais da comunicaçao social, também já foram registrados outros pedidos de credenciamento, na sua maioria para sacerdotes (694) que pretendem concelebrar com o papa a missa das 10h do dia 13 de maio. As inscriçoes para jornalistas e sacerdotes terminam no dia 30. Até lá nao poderíamos estar em melhor companhia. Em tempo – Francisco será o 4º papa a visitar Fátima, a 12 e 13 de maio. Os papas anteriores que estiveram em Fátima foram Paulo VI (1967), Joao Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010). Com Lusa.

publicidade publicidade