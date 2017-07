Para designers – 20 regras de design que nunca devem ser quebradas

“Mesmo que desobedecer as regras de design seja permitido e até mesmo (em algumas circunstâncias) encorajado, é importante ao menos conhecer as regras que você está quebrando para quebrá-las do jeito certo”, diz a redatora e designer Mary Stribley em artigo para a Canva Design School. Veja abaixo a lista que Mary organizou com as 20 regras que todo designer deve seguir ao pé da letra – aqui mais informaçoes sobre cada uma delas, em inglês. Via DesignTAXI.

1. Nao esqueça de ajustar o espaço entre os caracteres

2. Nao deixe de lado a legibilidade por razoes estéticas

3. Mantenha o comprimento das suas linhas curto

4. Mantenha uma hierarquia que faça sentido

5. Pratique o espaçamento apropriado entre as palavras

6. Use o alinhamento correto

7. Sempre use uma grade

8. Sempre tenha em mente o seu público

9. Evite ‘viúvas’ e ‘órfaos’

10. Tenha uma paleta de cores lógica

11. Tenha uma paleta de fontes consistente

12. Nunca use fontes display para o corpo do texto

13. Nunca estique a fonte

14. Evite cores discordantes

15. Nao pense em espaço em branco como espaço vazio

16. Nao siga tendências de design

17. Use as ferramentas corretas

18. Leve em consideraçao a sua mídia

19. Aprenda as regras da gramática

20. Nao use efeitos em excesso

