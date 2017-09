Para dirigir ‘Mulher Maravilha 2’, ela será a cineasta mais bem paga da história

Nao é pouca coisa o anúncio de que a cineasta Patty Jenkins, que acabou de fazer o maior sucesso dirigindo ‘Mulher Maravilha‘, assinou contrato para comandar também a continuaçao. Especula-se que a Warner Bros., responsável pelo filme, pagará a ela USD 10 milhoes. Ou seja, fechando esse acordo, Patty Jenkins acaba de se tornar a diretora mais bem paga da história do cinema. E o fato de o acordo ter demorado tanto para sair do papel, mesmo com o sucesso estrondoso de ‘Mulher Maravilha‘ nas bilheterias (o filme já ultrapassou USD 800 milhoes nesse quesito), se deve à exigência de Jenkins de que recebesse as mesmas compensaçoes que um homem receberia após dirigir um filme tao bem recebido por público e crítica. Numa indústria ainda tao machista, em que apenas 1 Oscar de melhor diretor foi para uma mulher e os outros 88 para homens, o acordo que a cineasta conseguiu pode indicar que os tempos estao mudando – para comparaçao, ela recebeu 1 milhao de dólares para dirigir o 1º filme. Nota da Vulture.

