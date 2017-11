Para driblar AdBlock, anunciante veicula banner em jornal impresso

Com a criaçao do AdBlock, que bloqueia propagandas nos navegadores de internet, algumas marcas deixaram de aparecer para o público. Isso seria um grande problema para o banco francês Buorsorama, que estava oferecendo 130 euros de crédito para contas abertas entre 24 e 27 de novembro. A soluçao? Colocar uma versao virtual do cupom em anúncios impressos no jornal. “Nao queríamos que você perdesse nosso banner de propaganda, entao o colocamos aqui“, diziam os anúncios, que vinham até com um botao de ‘clique aqui’. Claro, a propaganda nao resolveu muita coisa – mas pelo menos rendeu boas risadas. A ideia foi da agência Buzzman. Nota do AdFreak.

publicidade publicidade