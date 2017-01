Para ex-diretor do Fantástico, BBB é “pior reality da TV” e perde credibilidade sem Bial

O Notícias da TV publica hoje crítica de Carlos Amorim sobre a estreia do Big Brother Brasil 17. Jornalista, Amorim foi diretor-geral do Fantástico e ocupou cargos de chefia em quase todos os telejornais da Globo. Também passou por Manchete, SBT e Record. Diz que assistir à estreia de BBB sem Pedro Bial o espantou – “O reality da Globo, em longa carreira, tinha no jornalista um contraponto entre a bobeira geral e uma certa credibilidade. Como se a porcaria se submetesse, de certa forma, ao padrao de qualidade da emissora do Jardim Botânico, em tempos em que o Projac ainda nao estava finalizado.” Para ele, Bial dava ao programa “um verniz de coisa relevante”, e sua qualidade de jornalista foi escolhida justamente para “dar alguma credibilidade ao pior reality do país”. E continua – “(…) a ausência do Pedro Bial causa enorme dano. Ele nao é facilmente substituível. Tratava os competidores com mordacidade, sugeria que eram uns completos imbecis. Fazia com que o público se identificasse com a sua opiniao. E nisso estava a essência do programa: somos idiotas, mas nem tanto. E as reaçoes do público coincidiam com a do apresentador.” Leia na íntegra aqui.

publicidade publicidade