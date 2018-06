Para garantir q a pizza chegue inteira, Domino’s se oferece para tapar buracos das ruas

Para mostrar que se preocupa com a experiência do consumidor, do início ao fim, a Domino’s Pizza decidiu ir longe. Nos EUA, a rede de pizzarias está se oferecendo para tapar buracos nas ruas – garantindo assim que a pizza que o cliente retira na loja para levar para casa chegue em perfeitas condiçoes à mesa do jantar. O projeto ‘Paving for Pizza’, como é chamado, mal começou e já tapou mais de 50 buracos em 4 cidades. No site da campanha, qualquer pessoa pode solicitar o reparo – e, de quebra, ainda assistir a um divertido vídeo que mostra os danos sofridos por uma pizza durante o deslocamento por estradas em diferentes condiçoes, variando de ‘boas’ a ‘catastróficas’. Segundo a agência CP+B, a reaçao dos residentes das comunidades beneficiadas tem sido positiva, como era de se esperar. ;-) Via AdFreak.

Falando em pizza, viu essa? Inventaram uma caixa de pizza feita para comer pizza na cama

publicidade publicidade