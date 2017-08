Para James Cameron, ‘Mulher Maravilha’ foi atraso para mulheres no cinema

Você com certeza já viu algum filme de James Cameron, o cara por trás de ‘Titanic‘, ‘Avatar‘ e os 2 ‘Exterminador do Futuro‘ originais – por isso, o que ele diz tem algum peso. Numa entrevista recente, o diretor atacou ‘Mulher Maravilha‘, um dos filmes de herói mais celebrados do ano, que finalmente trazia uma mulher como protagonista, e fez isso justamente comparando a personagem com a heroína de ‘Exterminador‘, criada por ele próprio. “Todos os tapinhas nas costas que Hollywood está dando em si mesma por causa de ‘Mulher Maravilha’ têm sido mal direcionados. Ela é um ícone objetificado, e é só a Hollywood masculina fazendo a mesma coisa de sempre“, disse Cameron. “Nao estou dizendo que nao gostei do filme, mas, para mim, é um passo para trás. Sarah Connor nao era um ícone de beleza. Ela era forte, ela era perturbada, ela era uma péssima mãe, e ela ganhou o respeito do público pela sua força. Para mim, [os benefícios de uma personagem como Sarah] sao tao óbvios. Quer dizer, metade do público é feminino!“. Será que Sarah Connor realmente estava muito à frente de Diana? Notícia do A.V. Club.

