‘Paradinha’, da Anitta, virou tema de campanha da Johnson – veja o making of

A campanha promocional ‘Domingo em Família’, da Johnson & Johnson, estreia no próximo dia 03 de julho e é protagonizada pelos casais Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Marcio Garcia e Andrea Santa Rosa, além da cantora Anitta. Na TV, o filme representa a família que vai às compras e enche o carrinho – com produtos da Johnson & Johnson. Já na versao digital da campanha, as celebridades se divertem e dançam aproveitando o cenário do supermercado ao ritmo do novo hit ‘Paradinha’, de Anitta.

