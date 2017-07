Paraty | Brasileiros, portugueses e angolanos na 15ª Flip

A Flip – Festa Literária de Paraty – começou ontem nessa linda cidade no litoral sul do Rio de Janeiro. Nesse encontro, onde a literatura nacional e internacional se fazem presentes, os autores brasileiros ainda sao maioria, mas há vários estrangeiros que falam e escrevem em português. Entre eles, 2 portugueses – o tradutor e escritor Frederico Lourenço e a jornalista Joana Gastao Henriques. O programa inclui também a luso-angolana Djamilia Pereira de Almeida e Luaty Beirao – músico angolano e ativista político. A 15ª ediçao da Flip homenageia o escritor brasileiro Lima Barreto e até domingo, dia 30, há muito o que descobrir nesta cidade histórica onde a literatura também anda fazendo história. No caminho das letras, se tropeçar num cartaz escrito ‘Casa Amado e Saramago’, entre e aproveite para descobrir o que esses 2 amigos sempre lembrados ainda têm para contar.

publicidade publicidade