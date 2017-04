Com parênteses totalmente desnecessários, a legenda virou piada – veja isso

Até pouco tempo atrás, muita gente duvidava que Donald Trump pudesse ser eleito presidente da naçao mais poderosa do mundo. Talvez ainda inspirado nessa incredulidade – ou, digamos, totalmente por acaso – o programa Squawk on the Street, da CNBC, incluiu uma informaçao completamente desnecessária na legenda de uma foto presidencial. Na imagem, Donald Trump aparece ao lado do coelhinho da Páscoa da Casa Branca, por ocasiao das festividades do feriado religioso – “O Presidente dos Estados Unidos (à esquerda) deu as boas-vindas…”. ;-) A propósito, o Squawk on the Street é um programa sobre negócios, transmitido diretamente da bolsa de valores de NY, e nao um programa de humor. Via The Poke.

Excellent use of parentheses. Bravo caption writers. pic.twitter.com/yQuEHqRMgX — Zoë Paramour (@ZoeParamour) 18 de abril de 2017

