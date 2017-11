Paris inaugura seu 1º restaurante 100% nudista

Paris, sempre ousada. Dessa vez, a capital francesa inovou ao criar seu 1º restaurante nudista. Sim, a França já tem praias e piscinas que podem ser frequentadas sem roupas – mas, para eles, a nudez nunca é demais. O restaurante se chama, apropriadamente, O’naturel, uma maneira divertida de dizer ‘ao natural‘, e foi inaugurado na Cidade Luz na última semana. Em sua 1ª noite, nada mais justo – o O’naturel realizou um evento privado dedicado à Associaçao Naturista de Paris. E os vizinhos, intrigados a princípio, parecem estar ok em morar perto de um local assim – até porque nao é possível enxergar nada estando do lado de fora do restaurante. ;-) Notícia do The Independent.

