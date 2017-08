Paris Jackson no MTV Awards discursa contra a América da discriminaçao

Por essa ninguém esperava… Paris Jackson, a garota bonita da América e filha do eterno Michael Jackson, fez a sua apresentaçao na entrega dos prêmios do MTV Video Music Awards ficar muito mais interessante. Vestindo Dior e mostrando a todos a que veio, antes de anunciar mais um dos vencedores falou algumas palavras contra os “idiotas nazis e supremacistas brancos”, numa referência aos acontecimentos de Charlottesville que causaram a morte de uma mulher. “Nos Estados Unidos nao há lugar para a sua violência, o seu ódio e a sua discriminaçao”, avisou. Detalhe importante – Paris usava um colar com o nome Michael gravado e desabafou dizendo esperar que o pai tenha ficado orgulhoso dela depois dessa sua intervençao. Good girl!

