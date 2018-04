Páscoa em Lisboa – amêndoas, chocolates, azeites e… coxinhas

Nas compras desse final de semana, no meio dos ovos de chocolate, amêndoas de todas as cores e sabores, queijos, azeitonas, azeites, bolinhos de bacalhau e outras delícias, um salgado na vitrine do supermercado chamava a atençao – nada mais, nada menos, que a já famosa coxinha de galinha. “Vai levar? Os brasileiros adoram”, avisou a vendedora com um sorrisinho, pronta para embrulhar tao famosa iguaria. Ao meu lado, antes que eu respondesse qualquer coisa, uma senhora portuguesa mais do que depressa fez o pedido – “Quero 3”, disse ela. “É para lembrar dos anos que vivi no Brasil.” Sinal dos tempos…

publicidade publicidade