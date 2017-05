Pato amarelo pró-impeachment sob suspeita – FIESP acusada de plágio

O pato amarelo gigantesco que protagoniza a campanha pró-impeachment financiada pela FIESP agora também é protagonista de uma acusaçao de plágio. Florentijn Hofman, artista holandês, acusa a FIESP de plagiar seu Rubber Duck, pato gigante de borracha que desde 2007 esteve em exposiçao em mais de 20 cidades pelo mundo, sempre navegando pelas águas locais. O Rubber Duck de Hofman já esteve inclusive em Sao Paulo, em 2008 – e, aliás, sua versao brasileira foi produzida por uma fábrica de Guarulhos. A BBC Brasil entrou em contato com a Big Format Infláveis e descobriu que trata-se da mesma empresa que está produzindo os patos em contrato com a FIESP. O dono da empresa “disse que a FIESP enviou uma foto da obra do artista como ‘referência’, mas que ‘nem sabe mais se tem o projeto de Hofman’”, diz a BBC. Já a equipe de Hofman afirma que a Federaçao das Indústrias de SP transformou o projeto artístico original em uma paródia política e que o uso do desenho é ilegal e infringe direitos autorais, além de ter “matado o espírito da obra”. Enquanto isso, a FIESP nega as acusaçoes de plágio – “O que foi dito para a gente é que este é um projeto novo. Nós nao nos inspiramos no artista. Nos inspiramos nos patinhos de banheira, que estao em todo lugar. Este projeto é da campanha ‘Nao vou pagar o pato’”, diz a área de comunicaçao da entidade. Alega ainda que o pato difere do Rubber Duck “nos olhos, no pescoço e na base”. A equipe de Florentijn, no entanto, contra-argumenta – “A resposta da Fiesp é com certeza uma cortina de fumaça. É exatamente o nosso desenho e nossas especificaçoes técnicas. Alterar os olhos nao muda a nossa concepçao técnica de formato do corpo e bico.” Leia a matéria na íntegra aqui.

Acima, na imagem em destaque na capa, o pato de Florentijn. Abaixo, com os olhos em formato de X, o pato da FIESP.

