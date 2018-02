Pato da FIESP foi parar em exibiçao de museu – o papel do design gráfico na política

‘Hope to Nope’ é o nome da exibiçao do Design Museum, de Londres, sobre como o design gráfico e a tecnologia têm desempenhado um papel fundamental em ditar e reagir aos grandes momentos políticos atuais. Entre os 160 objetos e instalaçoes explorados pela exposiçao – que acontece de 28 de março a 12 de agosto – está o pato da FIESP, usado nas manifestaçoes pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Uma foto do pato inflável, junto de centenas de outros pequenos patos no gramado em frente ao Congresso Nacional, está sendo usada como uma das imagens principais de divulgaçao do evento. A propósito, será que a exibiçao conta que o pato da FIESP foi acusado de plágio? | Foto: Charles Albert Sholl

