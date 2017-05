Patos amarelos também na Inglaterra, mas lá a causa do protesto é diferente

Lembra do pato amarelo da FIESP – ou seria o ‘Rubber Duck’ do artista holandês Florentijn Hofman? Seja como for, seus filhotinhos andam protestando lá pelos lados de Steeple Aston, cidadezinha da Inglaterra. Cidadaos descontentes colocaram mais de 100 patos de borracha em poças d’água formadas pelos buracos nas ruas. Segundo eles, o problema tem sido ignorado por muito tempo. Alegam que as autoridades estao evitando o assunto, o que em inglês ganha ainda mais significado graças ao uso do termo “to duck the issue” – “duck” significa pato, mas como verbo também significa “evitar”. O site da prefeitura diz que qualquer buraco com a “profundidade de uma lata de Coca-Cola ou do tamanho de um prato” requer atençao urgente, mas os patos comprovam que, na prática, a teoria nem sempre funciona. Via BBC.

