Pede um McDonald’s e de repente tem uma orquestra inteira tocando só para vc ;-)

A açao faz parte da campanha ‘Always Open for Good Times’, do McDonald’s, para apresentar o hambúrguer ‘Maestro’ na Holanda. Sempre que alguém pedia o tal hambúguer, teloes no restaurante mostravam uma orquestra tocando e interagindo com o cliente. A orquestra estava em uma casa de espetáculos que fica a 50 metros do McDonald’s, assistindo ao vivo aos pedidos sendo feitos em um telao. O comercial foi filmado em 1 dia e, no total, 13 clientes foram filmados, mas apenas aqueles com “maior engajamento” entraram no vídeo. No final, eles foram convidados a encontrar a orquestra pessoalmente – assista e veja como foi. Abaixo você confere também o making of. Ideia da TBWA\Neboko, saiu no AdFreak.

