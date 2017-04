Pediu nuggets grátis por 1 ano, seu tuite já é o 2º mais retuitado da história (!)

Tudo começou com um tuite inocente do adolescente Carter Wilkerson perguntando para a Wendy’s quantos retuites ele precisava para ganhar 1 ano de nuggets grátis. A rede de fast-food entrou na brincadeira e respondeu – “18 milhoes”. Enquanto é improvável que Carter atinja a meta, seu tuite conseguiu um feito histórico – já é o 2º tuite mais retuitado de todos os tempos, atrás apenas da famosa selfie do Oscar compartilhada por Ellen DeGeneres. Ajudou o fato de grandes veículos, como o USA Today, cobrirem a história, e marcas como Microsoft se engajarem na “campanha”. O tuite de Ellen DeGeneres, de 2014, foi retuitado 3,2 milhoes de vezes. O screenshot de Wilkerson da sua conversa com a Wendy’s tem, até o momento, 2,7 milhoes de retuites. A VML, agência da Wendy’s, projeta que o tuite do adolescente norte-americano vai conseguir ultrapassar o de Ellen. Enquanto isso, Wilkerson aproveita os 15 minutos de fama – criou um site, o #NuggsForCarter, em que vende camisetas alusivas à sua campanha. Com Ad Age.

Yo @Wendys how many retweets for a year of free chicken nuggets? — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 de abril de 2017

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 de abril de 2017

