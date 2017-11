Pedro Cardoso abandona programa ao vivo em apoio a grevistas de emissora

O ator Pedro Cardoso, conhecido pelo papel de Agostinho em ‘A Grande Família‘, causou surpresa em sua participaçao no programa ‘Sem Censura‘, da TV Brasil, nesta 5ª. Ele havia ido até lá para divulgar seu novo livro, mas se deparou com os funcionários da EBC (Empresa Brasileira de Comunicaçao, mantenedora da TV Brasil) em greve. “Eu nao vou responder essa pergunta nem nenhuma outra. Porque quando eu cheguei aqui hoje encontrei uma empresa que está em greve. Eu nao participo de programas de empresas que estao em greve“, disse Cardoso. Em seguida, criticou o governo Temer, e aproveitou para recriminar Laerte Rimoli, presidente da EBC, por ter se colocado contra denúncias de racismo feitas pela atriz Taís Araújo. Por fim, disse que, em respeito aos grevistas, iria se retirar. Veja o vídeo acima. Nota do Notícias da TV.

