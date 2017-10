Pegadinha chinesa | Chao de vidro se ‘racha’ a 1.180 m de altura

Na China, a tecnologia está a serviço das pegadinhas – nas montanhas do distrito de Taihang do Leste, uma ponte a 1.180 metros de altura tem um chao que parece de vidro. Na verdade, ele é feito de telas transparentes de LCD. Nelas, como uma brincadeira, é possível criar um efeito de que o chao está se rachando aos poucos. Imagina o desespero! O vídeo no qual um guia turístico vê o efeito especial diante dos seus olhos e parece ficar extremamente amedrontado viralizou na web – rapidamente, as autoridades do distrito se viram obrigadas a esclarecer que se tratava apenas de uma brincadeira. Mesmo assim… consegue se imaginar nessa situaçao? Nota do Sploid.

