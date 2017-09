Pegue seu bilhete dourado em aventura personalizada na fábrica de Willy Wonka

Se você sempre sonhou em ganhar um bilhete dourado para a Fantástica Fábrica de Chocolates do Willy Wonka, chegou a hora. A editora Wonderbly está lançando ‘My Golden Ticket‘, livro com uma nova história sobre a Fantástica Fábrica de Chocolates – e cada leitor terá uma história diferente. Isso porque cada pessoa que fizer um pedido do livro ganhará uma versao personalizada, que vai muito além de ter apenas um bilhete dourado com o nome dela. A Wonderbly usa um algoritmo que analisa o nome do leitor e gera uma nova história, com visitas a diferentes partes da fábrica, experimentando diferentes doces e se encontrando com diferentes personagens. Notícia do io9.

