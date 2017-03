Pela 1ª vez, Disney mostra beijo entre casal do mesmo sexo em 1 de seus desenhos

O beijo gay em um desenho da Disney virou notícia no meio do feriadao de Carnaval, mas a polêmica está longe de terminar. Foi no episódio ‘Just Friends’ da 2ª temporada de ‘Star vs. The Forces of Evil’, exibido no Disney XD. Os personagens principais da animaçao assistem a um show e Marco e Jackie acabam se beijando – ao mesmo tempo em que vários outros casais se beijam também. Ao fundo, na altura do 1:29, é possível ver 2 homens participando da ‘maratona do beijo’. Na cena seguinte há vários casais cercando o casal principal, e pelo menos 2 deles também sao formados por pessoas do mesmo sexo. O episódio, como observa o Mashable, marca o 1º beijo entre personagens do mesmo sexo em um desenho da Disney. Como bem era de se esperar, a cena está sendo celebrada por muitos e repudiada por outros. Aqui no Brasil, um dos comentários mais ‘notórios’ veio do pastor Silas Malafaia, que anunciou nessa 5ª feira, pelo Twitter, “um vídeo onde assento o sarrafo na Disney, pela aberraçao de erotizar crianças através do homossexualismo”.

